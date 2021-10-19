Почему Владимир Путин выступил против массового производства электромобилей

Вот, что конкретно заявил президент России: «Вот знаете, допустим, производителей автомобилей заставляют перейти на электромобили… Ну, хорошо, потому что автомобильный транспорт является одним из важнейших загрязнителей. Это да, всем хорошо известно. Но первичный-то источник какой? И, как я уже говорил, электричество же не берется из розетки».

В качестве примера Владимир Путин привел Германию, где треть всей электроэнергии вырабатывается на угольных станциях, что больше всего вредит атмосфере: «Можно сколько угодно электромобилей напроизводить, но угольная генерация на электростанциях даст свой эффект с точки зрения увеличения выбросов», — справедливо заметил Президент.

Тем любопытнее, что Правительство РФ утверждает новую концепцию развития автопрома, а Минпромторг представляет проект постановления о солидной скидке для тех водителей, что решили отказаться от ДВС в пользу «батареек». Интересно, изменится ли позиция властей после заявления Президента?

Кстати, эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей Асланян также придерживается мнения, что в России электромобиль очень нужен. Но, разве что, лишь на ВДНХ и в пляжной зоне Крыма. В остальных местах он попросту неуместен. На электромобили в России нет ни целевой аудитории, ни инфраструктуры, ни спроса. Но самое важное — у электромобиля в России нет перспектив.