Стартовал десятый сезон премии автомобильных экспертов «ТОП-5 АВТО»

Сегодня организаторы премии «ТОП-5 АВТО» объявили лонг-лист во всех номинациях. Новинок и обновлений уже хорошо известных моделей набралось предостаточно. И это несмотря на пандемию, которая спутала все планы автопроизводителям, а также серьезно нарушила цепочки поставок чипов и комплектующих. Уже сейчас можно смело утверждать, что в некоторых классах развернется нешуточная борьба.

Теперь коротко расскажу о планах. 22 февраля 2022 года лонг-лист превратиться в шорт-лист, о котором мы обязательно напишем, ведь именно среди этих номинантов и будут выбраны лучшие. А церемония вручения призов пройдет в период с 26 по 28 мая. Кстати, в этот раз у премии появилась новая номинация, которая называется «лучший департамент маркетинга автопроизводителя», так что отныне в борьбу вступят и автомаркетологи.

Тем не менее, обычным покупателям интересны новые машины, нежели персоны автобизнеса, поэтому упомяну самые интересные, на мой взгляд, модели. В лонг-лист номинации «Компактный городской автомобиль» попал культовый Volkswagen Golf, «трудяга» LADA Largus, который пережил рестайлинг, а также амбициозные корейцы в лице народной Hyundai Elantra и премиального седана Genesis G70.