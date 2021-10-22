Зачем АВТОВАЗ проводит срочный «деконтентинг» модели Granta и Vesta

Так, с задних дверей LADA Granta будут удалены тканевые медальоны, с боковых сопел на панели приборов исчезнет тиснение фольгой, а с дверей будут сняты молдинги. Хотя отделка дорогой версии Cross останется прежней, сообщает сайт «Лада Онлайн», уточняя: с прежним декором машины будут выпускаться до декабря.

Между тем, с сентября на семействе LADA Vesta будет отсутствовать балка заднего бампера. Можно предположить, что владельцы машин будут внедрять этот безусловно важный для пассивной безопасности элемент своими силами.

И еще. АВТОВАЗ готовит рестайлинг «Весты». При этом сам автогигант старательно умалчивает, когда состоится премьера долгожданной новинки. А вот поставщики завода не без удовольствия делятся подробностями об освоении деталей для LADA Vesta 2022.