Зачем АВТОВАЗ проводит срочный «деконтентинг» модели Granta и Vesta

Фото производителя.
Электроника, металл и энергоносители дорожают, а потому «автомобильная марка №1» вынуждена принимать экстренные меры, чтобы удержать цена на свои автомобили на приемлемом уровне = это называется «деконтентингом». Скажем, несколько лет назад на «Гранты» начали ставить двери из неоцинкованного металла, а этим летом автогигант упростил отделку и наполнение «Вест». Сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», настало время очередной волны упрощений.
Алексей Кованов

Так, с задних дверей LADA Granta будут удалены тканевые медальоны, с боковых сопел на панели приборов исчезнет тиснение фольгой, а с дверей будут сняты молдинги. Хотя отделка дорогой версии Cross останется прежней, сообщает сайт «Лада Онлайн», уточняя: с прежним декором машины будут выпускаться до декабря.

Между тем, с сентября на семействе LADA Vesta будет отсутствовать балка заднего бампера. Можно предположить, что владельцы машин будут внедрять этот безусловно важный для пассивной безопасности элемент своими силами.

И еще. АВТОВАЗ готовит рестайлинг «Весты». При этом сам автогигант старательно умалчивает, когда состоится премьера долгожданной новинки. А вот поставщики завода не без удовольствия делятся подробностями об освоении деталей для LADA Vesta 2022.

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22 октября 2021
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