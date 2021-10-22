В Россию привезут революционную пятидверку BMW i4

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в Россию прибудет только наиболее мощная версия под названием BMW i4 M50. Такой «эмке» полагается пара электромоторов суммарной отдачей аж 544 л. с. и 795 Нм! Благодаря таким данным, двутонный электромобиль способен «выстреливать» до «сотни» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 225 км/ч. При этом новинка готова и к дальним путешествиям, ведь тяговой батареи должно хватить на 510 километров пробега.

Уточним, что пятидверка вышла немного крупнее нынешней «трешки», но создана на новой, чисто электрической платформе, у которой корпус аккумулятора является частью силовую структуру кузова. Свежая архитектура гарантирует, как минимум, две вещи: образцовую компоновку и полный привод.