Зачем перекупщики часто подносят лист бумаги к выхлопной трубе автомобиля

Купи — продай, наверное, самый популярный и массовый вид предпринимательской деятельности, популярный на Руси задолго до появления автомобиля. Действительно, что может быть проще, чем купить дешевле, а продать — дороже? Однако в случае с автомобилем эксперт с дивана забывает о другом великом правиле экономики: чем выше прибыль — тем выше риски. Любой желающий может найти объявление с привлекательной ценой, но далеко не каждый сможет определить истинную причину щедрости владельца. Ведь любой подержанный автомобиль — это кот в мешке, или, современным языком, кот Шрёдингера. Жив он или уже нет, можно узнать только после внимательного изучения.

За диагностику придется заплатить из еще неполученной прибыли, поэтому опытные перекупщики используют простые народные методы и подручные средства, чтобы принять решение о заключении сделки. Кузов можно осмотреть глазами и промерить специальным, но недорогим прибором, а вот с внутренними узлами и агрегатами все намного сложнее. Автовладелец может так провести тест-драйв, что мертвая коробка передач и доживающий свой век двигатель и вида не подадут. Особенно сложно с последним, ведь ДВС — самый дорогой узел любого автомобиля. Поэтому профессиональные торговцы придумали простой и сверхдоступный метод локализации неисправности мотора прямо на месте торга.