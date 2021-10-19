Зачем перекупщики часто подносят лист бумаги к выхлопной трубе автомобиля

Купи — продай, наверное, самый популярный и массовый вид предпринимательской деятельности, популярный на Руси задолго до появления автомобиля. Действительно, что может быть проще, чем купить дешевле, а продать — дороже? Однако в случае с автомобилем эксперт с дивана забывает о другом великом правиле экономики: чем выше прибыль — тем выше риски. Любой желающий может найти объявление с привлекательной ценой, но далеко не каждый сможет определить истинную причину щедрости владельца. Ведь любой подержанный автомобиль — это кот в мешке, или, современным языком, кот Шрёдингера. Жив он или уже нет, можно узнать только после внимательного изучения.
За диагностику придется заплатить из еще неполученной прибыли, поэтому опытные перекупщики используют простые народные методы и подручные средства, чтобы принять решение о заключении сделки. Кузов можно осмотреть глазами и промерить специальным, но недорогим прибором, а вот с внутренними узлами и агрегатами все намного сложнее. Автовладелец может так провести тест-драйв, что мертвая коробка передач и доживающий свой век двигатель и вида не подадут. Особенно сложно с последним, ведь ДВС — самый дорогой узел любого автомобиля. Поэтому профессиональные торговцы придумали простой и сверхдоступный метод локализации неисправности мотора прямо на месте торга.
Для проведения всей операции потребуется лишь лист чистой бумаги, который требуется поднести к выхлопной трубе. Прогрев мотор, подводим листок непосредственно к отверстию глушителя и смотрим на его поведение: если двигатель работает ровно, то бумага будет равномерно отгибаться. Если же лист пошел «на встречу» выхлопной трубе или колышется в разные стороны, то ДВС работает неравномерно — прогорели клапана, «пропускает» зажигание или барахлит дроссель, загоняя в мотор обедненную смесь. Также подобное поведение листка бумаги может подсказать о наличии дыр в системе выпуска. Если на листочке оказались капли бензина — перепутать его запах ни с чем невозможно — воздушно-топливная смесь — наоборот, обогащенная, что тоже говорит о проблемах с зажиганием.
Самый неприятный момент, который можно диагностировать подобным образом — это капли тосола или масла. Первый может попадать в топливную смесь из-за повреждения прокладки ГБЦ, а то и самой головки блока цилиндров. Трещины в ней, напомним, не ремонтируются, а сам центральный узел мотора в случае появления дыр отправляется исключительно на помойку. Второй пункт — масло. Его появление в выхлопе говорит о смазке в цилиндрах, то есть о необходимости переборки двигателя. Вполне возможно, что свое век отходили маслосъемные колпачки, засорилась вентиляция картерных газов или, что еще хуже, мотор нуждается в замене колец, а то и клапанов. Одним словом, в дорогом ремонте. Покупать такую машину можно только с очень существенным дисконтом, поводом и аргументом для которого будет простой лист бумаги в руках.