Volvo отзывает почти 200 000 автомобилей из-за убийственных подушек безопасности

Примечательно, что речь не о пресловутых подушках безопасности японской фирмы Takata, из-за которых хлебнули горя едва ли не все автостроители на планете. Как выяснилось, эйрбеги от немецкой ZF ничем не лучше.

Так, при срабатывании боковой подушки в ходе ДТП, ее элементы могут разлететься на мелкие осколки, поранив находящихся в салоне людей. Как выяснилось, наиболее неблагоприятная для подобного исхода среда — жара и повышенная влажность.

Также эксперты не рекомендуют эксплуатировать злосчатные машины в условиях резких перепадов температур. А этими самыми машинами являются универсал Volvo V70 и кроссовер XC70, выпущенные с февраля 2000-го по май 2007 годов.

Специалисты бесплатно проведут диагностику и заменят бракованный узел. В настоящий момент уже зафиксирован один летальный случай. Отзыв пока распространяется лишь на потребителей североамериканского рынка.

Российским владельцам автомобилей Volvo волноваться не о чем. Во всяком случае, пока… Ведь буквально недавно шведы по этой же причине отзывали немногим больше 450 000 машин, произведенных с 2000-го по 2009 годы. В их числе — модели S60 и S80.