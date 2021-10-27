АВТОВАЗ перестал принимать заказы на трехдверную LADA Niva

В конце лета и начале осени дилеры марки LADA собрали большое количество клиентских заявок на LADA Niva Legend, однако АВТОВАЗ не смог их оперативно исполнить. Из-за дефицита электронных комплектующих классические «Нивы», почти не делали, отдавая предпочтение модели Travel, поскольку на завод пришел большой госконтракт для сельских медиков.

В итоге, до конца года автогигант будет собирать «Легенды» по сентябрьским и октябрьским заявкам. И уже после выполнения этих обязательств вновь начнет принимать свежие заказы, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на собственные источники.

И еще. По предварительной информации, с 15 ноября дилеры должны будут отдавать клиентам автомобили LADA только со штатным набором аксессуаров, от которого нельзя отказаться. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», доплата за такие «допы» составит до 30 000 рублей.