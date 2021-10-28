На фургонах LADA Largus будет легче маневрировать

Фото производителя.
В последнее время россияне (и частники, и компании) стараются не покупать коммерческий транспорт без камеры заднего вида. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель крупного грузоперевозчика, с таким оборудованием машины приходится ремонтировать куда реже, ведь водители при движении задним ходом не наезжают на препятствия. Однако для фургонов LADA Largus камеры до этого не предлагались.
Алексей Кованов

Сейчас камера заднего вида устанавливается на универсал LADA Largus, однако уже скоро — с декабря 2021 года — этот аксессуар станет доступным при заказе фургона. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров LADA. По информации продавца, новое оборудование можно будет заказать для «Ларгуса» в топовых комплектациях Comfort Multimedia и Comfort Multimedia Plus.

Между тем, АВТОВАЗ вскоре запретит дилерам продавать машины без «допов». С 15 ноября дилеры должны отдавать клиентам автомобили только со штатным набором аксессуаров, от которого нельзя отказаться. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», доплата за такой комплект составит до 30 000 рублей.

АВТОВАЗ, производители, бюджетные авто, коммерческий транспорт, грузовики, универсал
28 октября 2021
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