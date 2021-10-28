На фургонах LADA Largus будет легче маневрировать

Сейчас камера заднего вида устанавливается на универсал LADA Largus, однако уже скоро — с декабря 2021 года — этот аксессуар станет доступным при заказе фургона. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров LADA. По информации продавца, новое оборудование можно будет заказать для «Ларгуса» в топовых комплектациях Comfort Multimedia и Comfort Multimedia Plus.

Между тем, АВТОВАЗ вскоре запретит дилерам продавать машины без «допов». С 15 ноября дилеры должны отдавать клиентам автомобили только со штатным набором аксессуаров, от которого нельзя отказаться. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», доплата за такой комплект составит до 30 000 рублей.