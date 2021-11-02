Skoda опубликовала официальные изображения бюджетного седана Slavia

Премьера «Славии» состоится буквально через несколько недель, а потому чешская марка опубликовала несколько скетчей, а также главные технические подробности. Так, седан оказался заметно крупнее нынешнего «Рапида»: его колесная база — 2651, а длина — 4541 мм.
В Индии публике будут предложены только турбомоторы — это 1.0 TSI и 1.5 TSI на 115 и 150 сил. К обоим приставлена 6-ступенчатая механика, но за доплату можно заказать 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «преселектив», соответственно.
В плане начинки модель обещает быть весьма прогрессивной. Производитель пообещал шесть подушек безопасности, а в списке опций — виртуальные приборы, камера заднего вида, круиз-контроль и другие современные приятности.
Ждать ли машину на российском рынке? Компания Skoda Auto отныне отвечает за глобальную платформу MQB-А0. А основные регионы, которым адресована эта архитектура, — Россия, Индия, Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.
Правда, в России машины на базе MQB-А0 сейчас не представлены. Но вполне логично предположить, что нынешний Rapid когда-нибудь уступят «Славии»! Хотя официального подтверждения этой информации пока, увы, нет.
И продолжая тему «бюджетников». К середине следующего года АВТОВАЗ должен наладить выпуск седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения. А пока, как выяснил портал «АвтоВзгляд», машины накатывают тестовые километры по дорогам общего пользования в Тольятти.