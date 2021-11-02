Skoda опубликовала официальные изображения бюджетного седана Slavia

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», новая Skoda Slavia изначально предназначена для рынка Индии, где она придет на смену модели Skoda Rapid. Однако велики шансы и на то, что новинка со временем появится в России! А значит, о ней стоит рассказать подробнее.
Алексей Кованов

Премьера «Славии» состоится буквально через несколько недель, а потому чешская марка опубликовала несколько скетчей, а также главные технические подробности. Так, седан оказался заметно крупнее нынешнего «Рапида»: его колесная база — 2651, а длина — 4541 мм.

В Индии публике будут предложены только турбомоторы — это 1.0 TSI и 1.5 TSI на 115 и 150 сил. К обоим приставлена 6-ступенчатая механика, но за доплату можно заказать 6-диапазонный «автомат» или 7-ступенчатый «преселектив», соответственно.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

В плане начинки модель обещает быть весьма прогрессивной. Производитель пообещал шесть подушек безопасности, а в списке опций — виртуальные приборы, камера заднего вида, круиз-контроль и другие современные приятности.

Ждать ли машину на российском рынке? Компания Skoda Auto отныне отвечает за глобальную платформу MQB-А0. А основные регионы, которым адресована эта архитектура, — Россия, Индия, Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.

Правда, в России машины на базе MQB-А0 сейчас не представлены. Но вполне логично предположить, что нынешний Rapid когда-нибудь уступят «Славии»! Хотя официального подтверждения этой информации пока, увы, нет.

И продолжая тему «бюджетников». К середине следующего года АВТОВАЗ должен наладить выпуск седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения. А пока, как выяснил портал «АвтоВзгляд», машины накатывают тестовые километры по дорогам общего пользования в Тольятти.

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2 ноября 2021
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