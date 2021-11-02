Skoda опубликовала официальные изображения бюджетного седана Slavia

В плане начинки модель обещает быть весьма прогрессивной. Производитель пообещал шесть подушек безопасности, а в списке опций — виртуальные приборы, камера заднего вида, круиз-контроль и другие современные приятности.

Ждать ли машину на российском рынке? Компания Skoda Auto отныне отвечает за глобальную платформу MQB-А0. А основные регионы, которым адресована эта архитектура, — Россия, Индия, Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.

Правда, в России машины на базе MQB-А0 сейчас не представлены. Но вполне логично предположить, что нынешний Rapid когда-нибудь уступят «Славии»! Хотя официального подтверждения этой информации пока, увы, нет.

И продолжая тему «бюджетников». К середине следующего года АВТОВАЗ должен наладить выпуск седана Logan и хэтчбека Sandero третьего поколения. А пока, как выяснил портал «АвтоВзгляд», машины накатывают тестовые километры по дорогам общего пользования в Тольятти.