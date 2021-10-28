Что лучше: дешевая «незамерзайка» из супермаркета или купленная у дороги

Расход жидкости стеклоомывателя в холодный период возрастает в разы. А потому ее предлагают разве что не по меню в ресторане. Купить «незамерзайку» можно на АЗС, в магазинах запчастей, в хозмагах, сетевых супермаркетах и у продавцов на любой обочине. В сезон ее стоимость доходит до 500 рублей. Однако налицо существеная экономия, если брать «омывайку» в гипермаркете или вовсе на обочине. Причем разница в цене между магазинной и той, что продают на улице, на фоне «заправочных» наценок не так уж и высока — рублей сто. Значит ли это, что и отличий между ними нет? Это не совсем так.

Супермаркеты имеют огромную проходимость, и для того, чтобы продать сезонный товар без остатка (а складские помещения у них, как правило, ограничены), нужно дать хорошую цену. За 500 рублей вряд ли кто из посетителей «гипера» захочет брать канистру «незамерзайки», перспектива которой — в течении нескольких дней оказаться на асфальте. Берут ту, что дешевле. Ну согласитесь: выронить 500 рублей и 200 — две большие разницы. Особенно если делать это раз в несколько дней.

Но помимо хорошей цены, большим магазинам важно качество продукции. А потому крупные сетевые торговые точки выбирают в качестве поставщиков известных производителей, чья жидкость соответствует требованиям, нормам и, конечно же, выдерживает указанную на этикетке температуру замерзания.