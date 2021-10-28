Что лучше: дешевая «незамерзайка» из супермаркета или купленная у дороги

Расход жидкости стеклоомывателя в холодный период возрастает в разы. А потому ее предлагают разве что не по меню в ресторане. Купить «незамерзайку» можно на АЗС, в магазинах запчастей, в хозмагах, сетевых супермаркетах и у продавцов на любой обочине. В сезон ее стоимость доходит до 500 рублей. Однако налицо существеная экономия, если брать «омывайку» в гипермаркете или вовсе на обочине. Причем разница в цене между магазинной и той, что продают на улице, на фоне «заправочных» наценок не так уж и высока — рублей сто. Значит ли это, что и отличий между ними нет? Это не совсем так.
Супермаркеты имеют огромную проходимость, и для того, чтобы продать сезонный товар без остатка (а складские помещения у них, как правило, ограничены), нужно дать хорошую цену. За 500 рублей вряд ли кто из посетителей «гипера» захочет брать канистру «незамерзайки», перспектива которой — в течении нескольких дней оказаться на асфальте. Берут ту, что дешевле. Ну согласитесь: выронить 500 рублей и 200 — две большие разницы. Особенно если делать это раз в несколько дней.
Но помимо хорошей цены, большим магазинам важно качество продукции. А потому крупные сетевые торговые точки выбирают в качестве поставщиков известных производителей, чья жидкость соответствует требованиям, нормам и, конечно же, выдерживает указанную на этикетке температуру замерзания.
Стоит ли говорить, что такая «незамерзайка» сделана из качественных ингредиентов и дистиллированной воды, которая не образует накипи и налета, что, в свою очередь, предохраняет форсунки, моторы, датчики и патрубки от раннего выхода из строя.
Из чего сделана «омывайка» у придорожных торговцев, сказать сложно. Однако при цене 100—120 ₽ желать, что при ее изготовлении использовались качественные ингредиенты, глупо. Как правило, кустарные производители не заморачиваются с водой, пуская в ход обычную из-под крана. И образование отложений при использовании этой жижи возрастает в разы.
А вот то, что в придорожноая «омывайка» содержит метанол — не есть плохо. Да, его использование для производства «незамерзайки» запрещено в РФ (некоторые граждане умудряются употреблять жидкость не в машину, а внутрь себя). Однако контролируется это, что называется, спустя рукава. А между тем, использование метанола позволяет дать производителям хорошую закупочную цену.
И, кстати, в Европе «незамерзайка» на метаноле успешно продается и не опасна, когда используется по назначению. Собственно, из-за метанола уличная омывающая жидкость не имеет противного запаха, как те, где используются более дорогие этилен- или пропиленгликоль.
Другое дело, что могут быть нарушены пропорции, и баланс безвредности жидкости с метанолом может сместится в противоположенную сторону. Вряд ли вы найдете в составе незамерзающей жидкости с обочины и других химических элементов (ПАВов), улучшающих ее качество. Как, впрочем, и состав, и адрес производителя.
Несмотря на то, что жидкость, «от обочины» не соответствует заявленным характеристикам, ее все равно берут. На низких температурах она справляется с загрязнением стекла не хуже, а то и лучше той, что куплена в сетевом магазине. Однако ее частое использование несет вред компонентам омывающей системы автомобиля, а при сильных морозах «омывайка» с обочины часто желируется или замерзает вовсе.
Так что лучше немного переплатить, но быть спокойным за состояние стеклоомывающей системы, чем использовать непойми как, непойми кем произведенную «омывайку», а через некоторое время попасть на замену моторчика бачка стеклоомывателя, форсунок и патрубков.