Nissan обещает завалить Россию своими кроссоверами

После дополнительного набора персонала для второй смены на заводе трудится 1 926 человек. За первые девять месяцев 2021 года было выпущено на 17% больше автомобилей, чем годом ранее. Притом машины не только остаются в России, но и активно экспортируются: с января по сентябрь поставки в Беларусь и Казахстан увеличились более, чем вдвое.

- Мы отслеживаем ситуацию на автомобильном рынке и понимаем, что в настоящий момент остро необходимо увеличивать объемы производства. Для этого мы вводим вторую смену, для чего в штат завода уже набрано дополнительно 300 человек, — рассказал портал «АвтоВзгляд» Евгений Шевелев, генеральный директор завода.

Между тем, на американском заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, стартовал выпуск кроссовера Pathfinder нового поколения, предназначенного для российского рынка. В продажу амбициозный «японец» поступит в начале следующего года.