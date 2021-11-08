Почему BMW 2021 года на «вторичке» будут стоить дешевле, чем остальные

Центрального тачскрина разом лишились BMW 3-й и 4-й серий, а также кроссоверы X5, Х6, X7, плюс спорткар Z4. Сама мультимедийная система остается, но управлять функциями отныне придется через контроллер iDrive, что расположен на центральной консоли. При этом покупатели, которые заберут такие автомобили, получат 500 долларов скидки.

На форумах фанаты «баварцев» не слишком довольны подобным решением любимого производителя. Они считают, что через некоторое время, когда машины 2021 года выпуска перейдут в разряд секонд-хенда, покупатели будут давать за них меньшие суммы, чем за все остальные.

Дескать, потенциальные владельцы не будут разбираться, стоит тачскрин на конкретном авто или нет, что автоматически обрушит цены на всех «бумеров».

Впрочем, возможно, что все опасения беспочвенны… И наверняка, как только полупроводниковый кризис исчерпает себя, люди начнут массово менять обычные экраны на сенсорные, что автоматически решит надуманную во многом проблему.

Между тем, эксперты рынка утверждают, что средняя цена новенького авто выросла в России с начала года на 2,5—15%. Однако есть марки, которые подняли прайсы на 20—25 процентов! И среди них — неоднократно упомянутая нами BMW.