Как АВТОВАЗ готовится к запуску абсолютно новой LADA Granta

Как сообщают сами вазовцы, на участке сборки шасси появился пластинчатый конвейер: если раньше работнику, подсобиравшему моторный отсек, приходилось двигаться спиной по ходу движения, то теперь он выполняет свою операцию стоя, что намного эргономичнее и безопаснее.

Кроме того, возле линии появился участок киттинга — то есть комплектовки специальных тележек, с которых операторы берут нужные детали. Это, в свою очередь, помогло эффективнее организовать логистические потоки.

Двери сборщикам отныне подвозят не погрузчики, а роботизированные тележки. В итоге, операторы перестали тратить время на то, чтобы достать нужную деталь, плюс исчезла вероятность случайного наезда погрузчика на человека.

Повторим: все эти новшества нужны, чтобы на конвейер встала LADA Granta 2. Однако нынешней модели модернизация производства также пойдет на пользу: ведь чем совершеннее устроена линия, тем меньше ошибок допускают сборщики.

А еще АВТОВАЗ изменил схемы и принципы работы участка по сборке редуктора и задних мостов для внедорожников LADA Niva. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, каким последствиями большая модернизация линии обернется для рядовых автовладельцев.