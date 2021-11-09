Как АВТОВАЗ готовится к запуску абсолютно новой LADA Granta

Фото производителя.
В 2023 году флагман российского автопрома планирует предъявить миру совершенно новую LADA Granta — ее сейчас создают на платформе из ассортимента Reanult-Nissan. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», параллельно работам над самой машиной на заводе вовсю идет модернизация конвейера, где будет выпускаться новинка.
Алексей Кованов

Как сообщают сами вазовцы, на участке сборки шасси появился пластинчатый конвейер: если раньше работнику, подсобиравшему моторный отсек, приходилось двигаться спиной по ходу движения, то теперь он выполняет свою операцию стоя, что намного эргономичнее и безопаснее.

Кроме того, возле линии появился участок киттинга — то есть комплектовки специальных тележек, с которых операторы берут нужные детали. Это, в свою очередь, помогло эффективнее организовать логистические потоки.

Двери сборщикам отныне подвозят не погрузчики, а роботизированные тележки. В итоге, операторы перестали тратить время на то, чтобы достать нужную деталь, плюс исчезла вероятность случайного наезда погрузчика на человека.

Повторим: все эти новшества нужны, чтобы на конвейер встала LADA Granta 2. Однако нынешней модели модернизация производства также пойдет на пользу: ведь чем совершеннее устроена линия, тем меньше ошибок допускают сборщики.

А еще АВТОВАЗ изменил схемы и принципы работы участка по сборке редуктора и задних мостов для внедорожников LADA Niva. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, каким последствиями большая модернизация линии обернется для рядовых автовладельцев.

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10 ноября 2021
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