Зачем АВТОВАЗ начал устанавливать на LADA Vesta двери нового образца

В пресс-службе АВТОВАЗа ранее сообщали, что начали ставить ограничители передних дверей нового образца — прежняя конструкция вызывала нарекания со стороны владельцев. Впрочем, один из пользователей сайта «Лада.Онлайн» отметил, что двери изменились и в других местах…

Самым логичным предположениям выглядит такое: российский автогигант аккуратно готовится к освоению рестайлинговой «Весты», постепенно внедряя невидные глазу новшества.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», один из российских заводов сейчас налаживает выпуск фар и фонарей для обновленного флагмана марки LADA. Сама машина появится весной 2022-го.

Кроме того, из самых разных источников мы прекрасно знали, что топовые версии обновленной LADA Vesta получат огромный планшет медиасистемы по центру передней панели. Однако теперь, благодаря вездесущим шпионам, можем разглядеть, как это будет обустроено на практике.