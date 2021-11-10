Great Wall готовит очень дорогой пикап King Kong Poer

Это удивительно, но для «Кинг Конга» даже разработали собственный кузов! Сохранив каркас, китайцы потратились на оригинальные кузовные панели и оптику, хотя за свежим образом скрывается «поэровская» начинка — шасси, рама и все агрегаты остались нетронутыми.

Автомобиль длиной 5 635 мм будет иметь под капотом двухлитровый турбодизель мощностью 166 сил. В трансмиссии заявлены безальтернативный восьмиступенчатый «автомат», автоматически подключаемый полный привод и демультипликатор.

Об остальных характеристиках Great Wall расскажет после премьеры. А пока предлагает оценить лишь внешность… Хотя главной «фишкой» должен оказаться интерьер: обещано, что он удивит качеством материалов и роскошным наполнением.

Напомним, что китайский бренд Great Wall вернулся в Россию осенью 2020 года после пяти лет отсутствия. Тогда компания начала продажи пикапа Wingle 7, и этим летом боссы марки решили вывести еще одну модель — тот самый Poer.