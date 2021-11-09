Почему многие водители начали вырезать катализаторы на новых автомобилях

Пока Старый и Новый свет борются за «Зеленую экономику», всеми правдами и неправдами гася автомобильные выхлопы, в России набирает популярность новая тенденция: на СТО приезжают новые автомобили, чьи владельцы желают вырезать катализатор, полностью убрав «экологию» из мотора. Нет сомнений, что после такой операции машина поедет быстрее и легче, да и проживет дольше, это не секрет, но есть и еще один важный, далеко не эстетический момент.

Природа природой, все любят посидеть на берегу речки или погулять по лесу, но своя рубашка к телу ближе, поэтому в Россию на первом плане был и будет свой собственный карман. А он от действий каталитического нейтрализатора может пострадать весьма и весьма серьезно. Дело в том, что катализатор и срок его службы очень зависят не только от регулярности и правильности обслуживания автомобиля, но и от качества топлива. Более того, от вида топлива. Начнем, пожалуй, с последнего.