Почему многие водители начали вырезать катализаторы на новых автомобилях

Пока Старый и Новый свет борются за «Зеленую экономику», всеми правдами и неправдами гася автомобильные выхлопы, в России набирает популярность новая тенденция: на СТО приезжают новые автомобили, чьи владельцы желают вырезать катализатор, полностью убрав «экологию» из мотора. Нет сомнений, что после такой операции машина поедет быстрее и легче, да и проживет дольше, это не секрет, но есть и еще один важный, далеко не эстетический момент.
Природа природой, все любят посидеть на берегу речки или погулять по лесу, но своя рубашка к телу ближе, поэтому в Россию на первом плане был и будет свой собственный карман. А он от действий каталитического нейтрализатора может пострадать весьма и весьма серьезно. Дело в том, что катализатор и срок его службы очень зависят не только от регулярности и правильности обслуживания автомобиля, но и от качества топлива. Более того, от вида топлива. Начнем, пожалуй, с последнего.
Переоснащение машины на газовое топливо — это не только прямая экономия на горючем, но и зачастую гораздо больший, иногда в разы, срок службы двигателя. Газ — топливо чистое, он не оставляет осадка на моторе, не забивает грязью каналы и вообще всесторонне прекрасен, кроме, пожалуй, пары «но».
Во-первых, газ не имеет, в отличие от бензина, охлаждающих свойств, от чего страдают клапана, с завода не готовые к такому горючему, а во-вторых, некорректная установка газа — неправильная кустарная настройка и прочие «особенности» дешевого варианта — быстро и тактично приводит к выходу из строя катализатора.
Изменения в смесеобразовании ведут к аналогичным переменам в температуре и составе выхлопных газов, которые и разрушают каталитический нейтрализатор. Неизвестных в этой истории так много, что проще сразу вырезать «экологию» и не думать о последствиях, чем рискнуть и получить дыру в кармане. В своем кармане.
Впрочем, проблемы каталитических нейтрализаторов произрастают не только из газобаллонного оборудования. Использование некачественного топлива, неподходящих по параметрам расходников, проблемы с зажиганием и подачей горючего и прочие распространенные беды уничтожают «каталик» ничуть не медленнее, чем «голубое топливо». А разрушение каталитического нейтрализатора может привести к действительно большим затратам.
Самое страшное в его поломке — образование обратной тяги, которая засасывает керамическую пыль обратно в «котлы». Появление в «святая святых» такого абразива мгновенно приводит к задирам, а чуть позже — и к заклиниванию клапанов. Далее кулак пробивает тонкую стенку цилиндра, являя миру «Руку дружбы». Приехали. Это уже крупноузловая замена.
Чтобы защитить свой автомобиль от подобного стечения обстоятельств, которые, будем откровенны, могут произойти практически с каждым транспортным средством, автовладельцы решаются на превентивную «хирургию» — вырезал проблему и забыл о ней навсегда. Экология она ведь общая (читай — ничья), а машина — своя, и платить за ее ремонт надо из кровных сбережений.