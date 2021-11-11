Lexus RX и другие самые популярные автомобили премиум-класса в России

За период с января по сентябрь официальные дилеры Lexus реализовали 7926 кроссоверов RX, что на 11% больше, чем в прошлом году. И это при том, что в 2022-м в продажу должно поступить следующее поколение модели. На второй строчке рейтинга прописался Mercedes-Benz E-класса — в его пользу сделали выбор 6099 человек (+22%), а на третьей — BMW X5, нашедший 5401 покупателя (+1%).

Следом за BMW X5 идет старший X6 — по данным агентства «Автостат», за девять месяцев дилеры «пристроили» 4533 кроссовера (+44%). Несильно отстает Mercedes-Benz GLE: 4517 авто и рост продаж на 58%. Ему же дышит в спину другой «баварец» — BMW 5-й серии (4513 ед., +27%). Неплохим спросом также пользуются BMW X3,(4349 шт.; +7%), Mercedes-Benz GLS (3935 шт.; +71%), BMW 3-й серии (3876 шт.; +59%) и Lexus NX (3741 шт.; +17%).

К слову, накануне портал «АвтоВзгляд» выпустил очередной выпуск подкаста, в котором ведущие как раз-таки обсуждали премиальный сегмент, а именно — последние новинки. Послушать его можно здесь.