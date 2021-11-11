Geely создает автомобили, которые будут ездить на спирте

Основой линейки брендов Geely Auto Group станут электромобили и гибриды, притом последние будут иметь увеличенный аж до 200 километров запасом хода на электротяге. Благодаря этому компания планирует сократить вредные выбросы своей продукции на 25% до 2025-го, а достигнуть углеродной нейтральности — к 2045 году.

И вот, что интересно. При разработке электромобилей китайцы предлагают применять технологию сменных батарей! И к 2025 году Geely развернет 5 000 станций по замене батарей в 100 крупнейших городах Поднебесной. А потом и по всему миру…

В таких центрах на замену аккумулятора уходит всего 59 секунд благодаря автоматизированным технологиям. Водитель просто заезжает на станцию, а уезжает — с полностью заряженным аккумулятором, не покидая автомобиля.

Еще одно любопытное решение — массово применять метиловый спирт. В 2022 году Geely запустит гибридный двигатель на метаноле под брендом Leishen. Расход топлива такого мотора будет на 40% меньше, чем показывают аналоги. А к 2025 году Geely вообще планирует достичь рекордного расхода спирта на уровне 7,6 литра на 100 километров пробега! И такие моторы со временем должны стать отличной альтернативой бензиновым и дизельным ДВС.

Еще один пункт стратегии Smart Geely 2025 касается марки Lynk&Co. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», этот бренд готовится к выходу на российский рынок.