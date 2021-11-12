Президент Франции будет ездить на скромном хетчбэке

Специально для главы Пятой республики обычный кроссовер удлинили на 20 сантиметров, чтобы добавить простора пассажирам второго ряда. Хотя машина — по меркам президентских автомобилей других стран — все равно вышла достаточно компактной: от бампера до бампера макроновский DS 7 растянулся на 4,8 метра.

К слову, сам второй ряд — это два раздельных кресла, оборудованных массажем и вентиляцией. К услугам гостей держатели для документов, зарядка для смартфона и некоторые другие мелочи. О том, что это салон особенной машины напоминают многочисленные шильдики: одни — с французским триколором, другие — с буквами RF (то есть République Française).