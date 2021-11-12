Президент Франции будет ездить на скромном хетчбэке

Специально для главы Пятой республики обычный кроссовер удлинили на 20 сантиметров, чтобы добавить простора пассажирам второго ряда. Хотя машина — по меркам президентских автомобилей других стран — все равно вышла достаточно компактной: от бампера до бампера макроновский DS 7 растянулся на 4,8 метра.
К слову, сам второй ряд — это два раздельных кресла, оборудованных массажем и вентиляцией. К услугам гостей держатели для документов, зарядка для смартфона и некоторые другие мелочи. О том, что это салон особенной машины напоминают многочисленные шильдики: одни — с французским триколором, другие — с буквами RF (то есть République Française).
Кузов «недолимузина» бронирован, но класс защиты не сообщается. Также не уточняются другие характеристики уникальной машины. Объявлено лишь, что транспорт французского президента имеет гибридную начинку: под капотом скрывается бензиновая турбочетверка 1.6, а сзади установлен отдельный электромотор. Суммарная отдача установки — 300 л. с.
В общем, то ли дело Aurus Владимира Путина! У нашего президентского «Сената» — битурбированный V8 на 598 сил, 6 метров и 60 сантиметров длины — все очень слодно и представительно. И уж, тем более, наш президент не позволяет себе никаких колеровочных вольностей — строго черный цвет кузова, тогда как хетчбек Макрона имеет чернильный оттенок. Или скромность все же не порок?