Получить «антиковидный» QR-код можно так же быстро, как пройти «левый» техосмотр

Но постепенно увлекаясь вакцинацией и придумывая меры воздействия на непривитых, власть начала создавать систему наказания, контроля и учета. В России все новое приживается только в случае, если людей сильно напугать, чтоб за страх, а не за совесть. С техосмотром эту же систему запугивания и наказания выстраивали десятилетиями, но тоже не преуспели.
А чтобы непривитые и непрошедшие техосмотр боялись, власть стала придумывать варианты ограничений, чтоб те, у кого нет бумажки, испытали неудобства, переходящие в проблемы. QR-код стал аналогом талона ГТО и диагностической карты к ОСАГО.
Полнейшее совпадение грянуло на стадии видеоконтроля. Камера с геолокацией якобы следит за каждым автомобилем, приехавшим на пункт инструментального техосмотра, и камера якобы следит за каждым пациентом, пришедшим за вакциной в поликлинику. Результативность сопоставима.
Помогает ли вам личный автомобиль справляться с новыми коронавирусными ограничениями?
- Еще как помогает!68%
- Нет, я просто стараюсь реже выходить из дома.9%
- Может и помогает, но я лучше вакцинируюсь.23%
Как только власть сделала совсем серьезное лицо и начала переходить от уговоров к требованиям, сформировался черный рынок торговли сертификатами о вакцинации. Как и в случае техосмотра, предложения на любой кошелек.
Самая дорогая услуга — сертификат привезут домой (в Москве это стоит 15 000 ₽), чуть дешевле, когда приезжаешь за сертификатом сам — 10 000 ₽, самый бюджетный вариант — приехать в поликлинику и под камеру получить укол дистиллированной водой — от 5000 ₽
Точно так же у нас работала система техосмотра. Власть воспроизвела привычный сценарий натиска, народ ответил привычным маневром уклонения, посредники стремительно обогатились. Но сейчас власть приходит к привычной стадии репрессий.
Обсуждается вопрос о возвращении в практику принципа аналогии, применявшегося в 1937 году (ст. 10 УК РСФСР): «в случае отсутствия в УК прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются согласно статей УК, предусматривающих наиболее близкие по важности и роду преступления». И уже озвучены варианты аналогий.
Антипрививочников предложено приравнять к экстремистам, террористам, изменникам Родины.
Мы ни разу не видели, как министр внутренних дел, начальники ГАИ и Гаража особого назначения, ректор МАДИ проходят техосмотр, а потом предъявляют обществу талон или диагностическую карту. Мы так и не увидели, как прививается наш президент, премьер-министр или министр здравоохранения.
Но мы привыкли играть по этим правилам: власть делает вид, мы отвечаем фигой в кармане.