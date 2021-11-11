Получить «антиковидный» QR-код можно так же быстро, как пройти «левый» техосмотр

Но постепенно увлекаясь вакцинацией и придумывая меры воздействия на непривитых, власть начала создавать систему наказания, контроля и учета. В России все новое приживается только в случае, если людей сильно напугать, чтоб за страх, а не за совесть. С техосмотром эту же систему запугивания и наказания выстраивали десятилетиями, но тоже не преуспели.

А чтобы непривитые и непрошедшие техосмотр боялись, власть стала придумывать варианты ограничений, чтоб те, у кого нет бумажки, испытали неудобства, переходящие в проблемы. QR-код стал аналогом талона ГТО и диагностической карты к ОСАГО.

Полнейшее совпадение грянуло на стадии видеоконтроля. Камера с геолокацией якобы следит за каждым автомобилем, приехавшим на пункт инструментального техосмотра, и камера якобы следит за каждым пациентом, пришедшим за вакциной в поликлинику. Результативность сопоставима.