Получить «антиковидный» QR-код можно так же быстро, как пройти «левый» техосмотр

Фото avtovzglyad.ru
С вакцинацией у нас получилось, как с обязательным техосмотром машин. Не веря в собственные слова, кивая на плохую заграницу, нам принялись агрессивно — из каждого утюга — объяснять необходимость прививки от коронавируса. Дав тем самым понять, что власть, на самом деле, не уверенна ни в вакцине, ни в ее целебности, ни в причинно-следственной связи между инъекцией и результатом. В техосмотр тоже давно никто не верит и знает, что бумажка о его прохождении не имеет никакого отношения ни к техническому состоянию авто, ни к безопасности дорожного движения. Однако, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН, методики загона граждан в прививочные центры ничем не отличаются от советских методов принуждения к прохождению ГТО.
Сергей Асланян

Но постепенно увлекаясь вакцинацией и придумывая меры воздействия на непривитых, власть начала создавать систему наказания, контроля и учета. В России все новое приживается только в случае, если людей сильно напугать, чтоб за страх, а не за совесть. С техосмотром эту же систему запугивания и наказания выстраивали десятилетиями, но тоже не преуспели.

А чтобы непривитые и непрошедшие техосмотр боялись, власть стала придумывать варианты ограничений, чтоб те, у кого нет бумажки, испытали неудобства, переходящие в проблемы. QR-код стал аналогом талона ГТО и диагностической карты к ОСАГО.

Полнейшее совпадение грянуло на стадии видеоконтроля. Камера с геолокацией якобы следит за каждым автомобилем, приехавшим на пункт инструментального техосмотра, и камера якобы следит за каждым пациентом, пришедшим за вакциной в поликлинику. Результативность сопоставима.

Помогает ли вам личный автомобиль справляться с новыми коронавирусными ограничениями?

  • Еще как помогает!
    68%
  • Нет, я просто стараюсь реже выходить из дома.
    9%
  • Может и помогает, но я лучше вакцинируюсь.
    23%
Время проведения опроса: 07.07.2021 – 21.07.2021

Как только власть сделала совсем серьезное лицо и начала переходить от уговоров к требованиям, сформировался черный рынок торговли сертификатами о вакцинации. Как и в случае техосмотра, предложения на любой кошелек.

Самая дорогая услуга — сертификат привезут домой (в Москве это стоит 15 000 ₽), чуть дешевле, когда приезжаешь за сертификатом сам — 10 000 ₽, самый бюджетный вариант — приехать в поликлинику и под камеру получить укол дистиллированной водой — от 5000 ₽

Точно так же у нас работала система техосмотра. Власть воспроизвела привычный сценарий натиска, народ ответил привычным маневром уклонения, посредники стремительно обогатились. Но сейчас власть приходит к привычной стадии репрессий.

Обсуждается вопрос о возвращении в практику принципа аналогии, применявшегося в 1937 году (ст. 10 УК РСФСР): «в случае отсутствия в УК прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются согласно статей УК, предусматривающих наиболее близкие по важности и роду преступления». И уже озвучены варианты аналогий.

Фото из соцсетей.ото rycckienovosti.ru

Антипрививочников предложено приравнять к экстремистам, террористам, изменникам Родины.

Мы ни разу не видели, как министр внутренних дел, начальники ГАИ и Гаража особого назначения, ректор МАДИ проходят техосмотр, а потом предъявляют обществу талон или диагностическую карту. Мы так и не увидели, как прививается наш президент, премьер-министр или министр здравоохранения.

Но мы привыкли играть по этим правилам: власть делает вид, мы отвечаем фигой в кармане.

ТО, кризис, скандал, коронавирус
11 ноября 2021
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