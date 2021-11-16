Новые Renault Logan и Sandero для России получат уникальную внешность

Фото из открытых источников
Renault Logan и Sandero третьего поколения, которые станут продавать на российском рынке, будут отличаться от европейских собратьев, которые продают в Старом Свете под брендом Dacia. Также они будут непохожи и на турецкий Renault Taliant. Ходят слухи, что для нас французы готовят что-то необычное.
Виктор Васильев

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что предсерийное производство нового поколения седана и хетчбэка началось на АВТОВАЗе в прошлом месяце. Кузова для тестовых экземпляров сваривают и окрашивают на заводе, а потом сотрудники Инжинирингового центра собирают готовые машины. В таком «отверточном режиме» сделано около десятка автомобиилей. Что касается серийного производства, то оно должно стартовать в середине следующего года. При этом, внешне обе модели будут разительно отличаться от своих собратьев, которые продают в других старанх.

Как пишет паблик Avtograd news в VK, головная оптика обеих моделей будет многоярусной. Под линией капота разместят светодиодные ходовые огни, ниже поставят трехсекционные фары головного света, наполнение которых зависит от комплектации, а в самом низу установят противотуманки. Задние фонари станут двухсоставными, а не цельными, как у моделоей Dacia. Кроме того обе модели получат оригинальный дизайн бамеров, крыльев, капота и решетки радиатора.

В топовом оснащении в салоне появится цифровая приборная панель, мультимедиа-комплекс с крупным экраном, климат-контроль, обогрев ветрового стекла, руля и сидений, камеры кругового обзора и другое оборудование.

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16 ноября 2021
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