МАЗ создал «неубиваемый» автобус

Фото производителя.
В 2016 году Минский автозавод, взяв шасси полноприводного грузовика, построил «неубиваемый» автобус МАЗ-131 для стран Африки. По заказу клиента машина получила надежное рамное шасси и мощный накрышный багажник, а также отличалась простотой конструкции, хорошей ремонтопригодностью и низкой ценой. Тогда проект заглох, чтобы, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ожить сейчас.
Алексей Кованов

Компания ЭТОН из белорусского Жодино начала выпуск таких автобусов. Пассажирскую машину под новым названием SUB 131 начала продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока компания AFTRADE DMCC из Дубая (ОАЭ). Модель оснащена 250-сильным турбодизелем ЯМЗ, что отвечает нормам Евро-2, и 9-ступенчатой китайской коробкой передач Fast Gear. Объем топливного бака — сразу 280 литров. Подвеска — самая простая, рессорная.

В салоне установлены 43 антивандальных сиденья для пассажиров, а общая пассажировместимость — 72 человека. В качестве опции доступны система видеонаблюдения, плюс — подготовка под установку оборудования для оплаты проезда.

Кстати, российские автобусы также стали вооружать антивандальными сиденьями. Изюминка новых «сидушек» — их легкость и невероятная прочность. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, на чем теперь будут сидеть пассажиры общественного транспорта.

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17 ноября 2021
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