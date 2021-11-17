МАЗ создал «неубиваемый» автобус

Компания ЭТОН из белорусского Жодино начала выпуск таких автобусов. Пассажирскую машину под новым названием SUB 131 начала продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока компания AFTRADE DMCC из Дубая (ОАЭ). Модель оснащена 250-сильным турбодизелем ЯМЗ, что отвечает нормам Евро-2, и 9-ступенчатой китайской коробкой передач Fast Gear. Объем топливного бака — сразу 280 литров. Подвеска — самая простая, рессорная.

В салоне установлены 43 антивандальных сиденья для пассажиров, а общая пассажировместимость — 72 человека. В качестве опции доступны система видеонаблюдения, плюс — подготовка под установку оборудования для оплаты проезда.

Кстати, российские автобусы также стали вооружать антивандальными сиденьями. Изюминка новых «сидушек» — их легкость и невероятная прочность. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, на чем теперь будут сидеть пассажиры общественного транспорта.