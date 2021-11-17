Почему энергокризис в Китае вызовет тотальный дефицит машин в России

Новый виток потрясений в мировом автопроме связан, как ни странно, с углем. Дело в том, что до 2010 года почти 80% электроэнергии в Китае производилось на угольных электростанциях. Китайские власти понимали, что это не очень хорошо, что постоянно жить в смоге — занятие на любителя, но ради экономического чуда смотрели на проблему сквозь пальцы. Их понять можно: именно на «угольном» электричестве Китай превратился фактически в производителя №1 всего и вся в мире.

В том числе и автокомплектующих. На данный момент нет ни одного автоконцерна, который бы не применял при сборке своих авто те или иные запчасти, произведенные в КНР. Но вернемся к угольку…

После 2012 года китайское руководство решило, что круглогодичный смог над Пекином — это по современным меркам не комильфо и ликвидировало все дымящие производства в городе. Успех окрылил и подтолкнул к достижению еще более амбициозных целей в «зеленом» направлении. Одной из «линий партии» при этом стало уменьшение выбросов угольных электростанций.

Так, с 2015-го года добыча угля в Китае падала примерно на 8–10% каждый год. Его доля в энергобалансе страны снизилась до 55–65%. А тем временем КНР потребляла электричества все больше и больше. Разрыв между генерацией и потреблением наметился внушительный. Сработала и история с прекращением поставок угля из Австралии.