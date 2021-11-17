Производитель электромобилей Zetta стал героем уголовного дела

Прокуратура Центрального района Тольятти установила, что гендиректор «Зетты» не выплатил 42 работникам 3 800 000 рублей, включая зарплату и иные выплаты, «действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности». По данным надзорного ведомства, сотрудники фирмы сидели без зарплаты на протяжении последних месяцев — с июля по ноябрь.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, а гендиректор компании получил представление об устранении выявленных нарушений. Найдет ли руководитель нужную сумму (или предпочтет процедуру банкротства), вопрос открытый.

Между тем, Ульяновский автозавод недавно намекнул, что его будущее — это… электромобили. Хотя, на самом деле, никакого будущего нет — об этом позднее прямым текстом заявил гендиректор производителя внедорожников Адиль Ширинов.