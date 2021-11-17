Производитель электромобилей Zetta стал героем уголовного дела

Фото производителя.
Тольяттинская компания Zetta, известная разработкой одноименного электромобиля, в последнее время не радует активностью… Похоже, проект недорогой аккумуляторной машины российского производства заглох, чтобы больше никогда не завестись. Тем более, что дела фирмы идут настолько плохо, что ею заинтересовалась прокуратура.
Алексей Кованов

Прокуратура Центрального района Тольятти установила, что гендиректор «Зетты» не выплатил 42 работникам 3 800 000 рублей, включая зарплату и иные выплаты, «действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности». По данным надзорного ведомства, сотрудники фирмы сидели без зарплаты на протяжении последних месяцев — с июля по ноябрь.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, а гендиректор компании получил представление об устранении выявленных нарушений. Найдет ли руководитель нужную сумму (или предпочтет процедуру банкротства), вопрос открытый.

Между тем, Ульяновский автозавод недавно намекнул, что его будущее — это… электромобили. Хотя, на самом деле, никакого будущего нет — об этом позднее прямым текстом заявил гендиректор производителя внедорожников Адиль Ширинов.

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17 ноября 2021
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