Новый Toyota Land Cruiser Prado представят раньше, чем ожидалось

Не будем ходить вокруг да около, а сразу скажем главное: следующее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado представят не позднее августа 2022 года. Новинка получит заводской индекс J180 и в своей основе будет иметь свежую рамную платформу TNGA-F — с низким центром тяжести, заметно меньшей массой, обильным использованием высокопрочных сталей и, разумеется, со множеством электронных ассистентов. Об этом пишет китайский портал AutoHome.

На то, что «Прадик» не появится ни в 2022-м, ни в 2023-м, ранее прозрачно намекало японское издание Best Car, ссылаясь на собственные источники внутри компании. Притом журналисты подчеркивали: модель текущей серии J150 продолжает пользоваться высоким спросом, несмотря на немолодой возраст конструкции. Но, очевидно, японская марка нашла силы и средства, чтобы не оттягивать дебют долгожданной многими машины серии J180.

А вот «Русский Prado», как прозвали проект возможной модернизации уазовского «Патриота», уже никогда не доберется до заводского конвейера… Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается из интервью генерального директора ООО «УАЗ» Адиля Ширинова.