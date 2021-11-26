В мире началась грандиозная экспансия китайских автомобилей

Китайская ассоциация автопроизводителей CAAM сообщила, что экспорт авто из Китая вырос вдвое: с 620 000 до 1 360 000 машин, если сравнивать результаты января-сентября 2020—2021 года.

Притом первое место по продажам за пределами Китая заняла марка Chery: по итогам трех кварталов 2021 года этот бренд впервые экспортировал более 200 000 автомобилей.

Между тем, пока большинство автопроизводителей замедляют конвейеры, китайцы их наоборот разгоняют. А потому возникло мнение, что дефицит микрочипов в автопроме — искусственная мера китайцев для порабощения мира.

Ведь раньше, в условиях растущего потребления, заводы успевали за спросом, а в 2020 году перестали. Причем американские и европейские заводы по выпуску чипов невнятно пытаются объяснить, что и сами не понимают, откуда взялся дефицит.