В Тольятти из LADA Granta сделали «воровайку»

Фото: АвтоВзгляд.
В России крановые манипуляторы на грузовых шасси принято называть «воровайками» — скорее всего, такое прозвище машины получили за возможности оперативно поднимать и перевозить даже весьма габаритные грузы (дескать, «тихо слямзил — и пошел»). Как выяснил портал «АвтоВзгляд», из LADA Granta, точнее, полурамного грузовичка ВИС.
Алексей Кованов

На полурамный грузовичок установили ручной гидравлический манипулятор «Оптимус», который при вылете стрелы 1,2 метра способен поднять одну тонну груза, а при вылете 1,8 метра — 500 килограммов. В перспективе крановую установку хотят интегрировать внутрь рамы, а саму машину оснастить гидравлической станцией, чтобы отказаться от ручного труда.

Что касается нынешней версии автомобиля PVR-235700, то она может перевозить до тонны поклажи, притом грузовая платформа, благодаря удлиненной колесной базе, имеет весьма солидные габариты — 2,6 на 1,7 метра. Добавим, что «воровайку» придумал и построил не сам АВТОВАЗ, а группа энтузиастов, которые базируются на «Центральной СТО» Тольятти.

Кстати, АВТОВАЗ сейчас как раз отмечает большой юбилей своего главного хита: 29 ноября 2011 года началось производство модели LADA Granta. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», за 10 лет существования было выпущено более миллиона представителей этого семейства.

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29 ноября 2021
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