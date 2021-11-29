В Тольятти из LADA Granta сделали «воровайку»

На полурамный грузовичок установили ручной гидравлический манипулятор «Оптимус», который при вылете стрелы 1,2 метра способен поднять одну тонну груза, а при вылете 1,8 метра — 500 килограммов. В перспективе крановую установку хотят интегрировать внутрь рамы, а саму машину оснастить гидравлической станцией, чтобы отказаться от ручного труда.

Что касается нынешней версии автомобиля PVR-235700, то она может перевозить до тонны поклажи, притом грузовая платформа, благодаря удлиненной колесной базе, имеет весьма солидные габариты — 2,6 на 1,7 метра. Добавим, что «воровайку» придумал и построил не сам АВТОВАЗ, а группа энтузиастов, которые базируются на «Центральной СТО» Тольятти.

Кстати, АВТОВАЗ сейчас как раз отмечает большой юбилей своего главного хита: 29 ноября 2011 года началось производство модели LADA Granta. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», за 10 лет существования было выпущено более миллиона представителей этого семейства.