LADA Vesta неожиданно обогнала по популярности «Гранту»

В ноябре бестселлером модельного ряда LADA неожиданно семейство Vesta — таких седанов и универсалов россияне приобрели 9 035. А вот многолетний бестселлер марки — LADA Granta — опустилась на второе место, показав результат на уровне 7 231 проданного автомобиля.

В чем причина? В уже упомянутом дефиците микрочипов. Для «Весты» электронные компоненты приходят вовремя и в нужном количестве. А вот конвейер, где делают «Гранты», в последние месяцы больше простаивает, чем работает. В итоге, народ вынужден брать, что дают.

Кстати, всем было известно, что 1 декабря дилеры LADA навесят на автомобили свежие ценники. Инсайдеры предполагали, что машины подорожают на 7—9 тысяч рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», реальность оказалась несколько иной.