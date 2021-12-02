LADA Vesta неожиданно обогнала по популярности «Гранту»

Фото производителя.
АВТОВАЗ подвел итоги последнего месяца осени. Так, в ноябре продажи автомобилей LADA составили 26 373 штуки. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», это на 30,7% хуже прошлогоднего показателя — спасибо мировому дефициту микрочипов. Но удивляться нужно вовсе не этому!
Алексей Кованов

В ноябре бестселлером модельного ряда LADA неожиданно семейство Vesta — таких седанов и универсалов россияне приобрели 9 035. А вот многолетний бестселлер марки — LADA Granta — опустилась на второе место, показав результат на уровне 7 231 проданного автомобиля.

В чем причина? В уже упомянутом дефиците микрочипов. Для «Весты» электронные компоненты приходят вовремя и в нужном количестве. А вот конвейер, где делают «Гранты», в последние месяцы больше простаивает, чем работает. В итоге, народ вынужден брать, что дают.

Кстати, всем было известно, что 1 декабря дилеры LADA навесят на автомобили свежие ценники. Инсайдеры предполагали, что машины подорожают на 7—9 тысяч рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», реальность оказалась несколько иной.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, бюджетные авто
2 декабря 2021
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