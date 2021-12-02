Kia готовит недорогой семиместный кроссвэн под названием Carens

Kia Carens возвращается: свежее поколение модели сейчас разрабатывают специально для рынка Индии. Хотя правильнее употребить глагол «разработали, ведь товарный экземпляр новинки на родине Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру представят уже 16 декабря!

Официально корейская марка предъявила публике только единственный тизер, уточнив, что это будет семиместный компактвэн, притом, "стилизованный под кроссовер». Очевидно, это означает увеличенный клиренс и «внедорожный» обвес, но пока это лишь предположения.

При этом вездесущие шпионы выяснили, что новый Carens станет разновидностью модели Seltos! По версии «разведчиков», от компактного SUV трехрядная новинка получит шасси, силовые агрегаты и даже — переднюю часть кузова. Естественно, и окажется не шибко дорогим. Что ж, спасибо.

Кстати, российские дилеры Kia только что приступили к приему заказов на кроссовер Seltos и хетчбэк Picanto нового модельного года. Какие произошли изменения? На этот вопрос отвечает портал «АвтоВзгляд».