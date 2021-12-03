Infiniti рассказала о будущих новинках

До 2030 года львиная доля автомобилей в продуктовой линейке Infiniti будет электрифицирована. Об этом сообщил лично президент японской марки Пейман Каргар. Кроме того, по словам главы бренда, будущие технологии в моделях Infiniti будут помогать и поддерживать водителя, но не навязывать ему свой функционал.

Иначе говоря, японцы намерены достичь компромисса между пилотом и электроникой. Ведь далеко не каждый водитель любит доверять управление авто интегрированным системам, предпочитая самостоятельно контролировать машину, лишь опираясь на них, как на ассистентов.

«Миссия Infiniti — бренда, ориентированного на человека, предложить незабываемый премиальный опыт каждому, кто по жизни старается быть, прежде всего, самим собой. Наши автомобили будут смелыми, динамичными и в тоже время заботливыми», — резюмировал президент Infiniti Пейман Каргар.

Между тем, многие автостроители ставят на продвинутых опциях акцент, зачастую вынуждая шофера подстраиваться под их работу, так как в ряде случаев отключить их попросту невозможно. Скажем больше: иногда поведение новомодных систем вроде бы даже безопасности может привести к опасности, и еще какой!

Взять, к примеру, функцию автоматического экстренного торможения, которая на том же Infiniti Q70 нередко срабатывала прямо перед началом обгона, заставляя водителя резко тормозить, либо наоборот, вопреки работе электроники сильнее продавливать газ. Как минимум для того, чтобы не угодить в ДТП. Поэтому решение японцев сделать системы безупречными, но при этом не навязчивыми — перспектива, надо признать, великолепная.