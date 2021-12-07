Электромобили больше не надо будет ставить на зарядку

Благодаря технологии DWPT аккумуляторы можно заряжать по беспроводной сети, просто проезжая по уложенным под асфальтом «петлям», которые создают необходимые волны для зарядки электромобилей. Эта технология может быть адаптирована для всех транспортных средств, оснащенных специальным «приемником».

Добавим, что первые тесты, в которых принимали участие электромобиль Fiat New 500 и автобус IVECO E-Way, показали перспективные результаты. Более того, журнал Time назвал проект Arena del Futuro одним из 100 самых важных изобретений 2021 года.

Любопытно, что некоторые автопроизводители выступают против массового увлечения электромобилями! Так, некоторое время назад глава Toyota Motor Corporation Акио Тоеда заявил, что вокруг электромобилей возник «чрезмерный хайп».

По мнению японского управленца, массовый отказ от ДВС полностью разрушит автомобильную индустрию, после чего миллионы людей лишатся работы. А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», Toyota при поддержке других производителей постарается создать идеальный ДВС.