Почему немецкие пожарные оказались недовольны новыми Volkswagen

В конце ноября в немецком Равенсбурге случился большой пожар. Стоявший на зарядке электромобиль Volkswagen ID.4 неожиданно вспыхнул, притом попутно огнет оказались уничтожены еще три стоящих рядом автомобиля. Имущественный ущерб составил около 120 000 евро.

А сейчас на одной из магистралей сгорел новенький гибридный Volksawgen Multivan — машине было всего 10 дней. Минивэн загорелся не во время зарядки, а в середине пути. Водителю удалось припарковать полыхающее авто и покинуть салон.

При этом немецкие пожарные отметили, что тушить гибридный и электрический транспорт очень трудно, так как для этого требуется огромное количество воды. Батареи необходимо многократно проливать, иначе аккумуляторы будут вспыхивать снова и снова (даже через несколько дней после пожара).

Также огнеборцы выражают озабоченность активным появлением электробусов на улицах городов. В Германии уже случилось несколько грандиозных ЧП, причиной которых стали автобусы на электротяге, когда машины самовоспламенялись во время подзарядки.

Между тем, «Автомобилем года», скорее всего, станет электромобиль. Так, в финальный список претендентов на звание «Лучшего автомобиля» вошли семь моделей, притом шесть, как подсчитал портал «АвтоВзгляд», не имеют ДВС.