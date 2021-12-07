Skoda испытывает тягачи на электричестве

фото АвтоВзгляд
Компания Skoda рассказала, что уже с 1 октября текущего года на своем головном производстве в Млада-Болеславе испытывает два электрических грузовика. По данным портала «АвтоВзгляд», это стало одним из способов компании снизить свой углеродный след.
Максим Строкер

Электротягачи используются Skoda для перевозок по территории предприятия. Опыт их эксплуатации уже позволяет планировать расширение парка заводского электротранспорта. Ожидается, что его применение позволит снизить выбросы CO2 на 60 тонн в год. Оснащенные стандартными полуприцепами тягачи полностью заменят дизельные аналоги уже к маю следующего года.

Следующим шагом, запланированным на июнь 2022 года, станет внедрение специальной технологии транспортировки батарей для электромобилей по территории завода в Млада-Болеславе на специально созданных укороченных полуприцепах. Полуприцепы будут оснащены встроенными конвейерами для автоматической погрузки и разгрузки паллет. Запас хода полностью электрических тягачей составляет 80 км на одну зарядку, которая занимает 4,5 часа. Грузовики потребляют около 200 кВт*ч электричества на каждые 100 км пути.

электромобили
7 декабря 2021
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