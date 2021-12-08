Японцы создали уникальную систему обогрева головного света в автомобилях

В прошлом году систему для обогрева фар представила компания Denso, а сейчас свое предложение подготовила японская компания PIAA, что является участником именитого концерна Valeo. Японцы считают, что обогреваемое кольцо из прозрачной пленки, которое клеится на колпак фары, решит проблему обмерзания.

Запитать «наклейку» можно от любого источника — например, от ходовых огней. Пара таких обогревателей стоит около 10 000 российский рублей, потребляет всего 10 ватт мощности, не боится воздействия воды, однако служит примерно около года — каждые 12 месяцев устройство рекомендуется менять.

И продолжая «оптическую» тему. Многие водители знакомы с препаратами класса «антидождь», наносимыми на лобовое стекло и улучшающими видимости в «мокрое» ненастье. Но насколько хороши эти средства для улучшения работы головных фар машины, которые в слякоть сильно пачкаются? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на вопрос.