В Белоруссии выпустят грузовик «по мотивам советского ГАЗ-66»

МЗКТ-500200 представляет собой весьма прогрессивную конструкцию. У него мощный дизельный двигатель отдачей 220 сил, 6-ступенчатая механическая коробка, независимая подвеска колес и разрезные ведущие мосты. Грузоподъемность поначалу равнялась 3 тоннам, но позднее появился 5-тонный вариант.

Помимо основного заказчика — Госпогранкомитета — автомобиль поставляется для Министерства обороны, МВД и других органов государственного управления Белоруссии. Кроме того, такие грузовики также продаются на экспорт.

Теперь, как сообщает портал ABW, Минский завод колесных тягачей готовит гражданскую версию модели 500200. Для начала преемник советской «шишишри» освоит специальности передвижной мастерской и вахтового автобуса.

И продолжая тему грузовиков. В мире существует премия German Design Awards 2022, которая совершенно справедливо считается одной из самых авторитетных наград в области дизайна. И совсем недавно жюри этого конкурса назвало самые стильные грузовики 2022 года.