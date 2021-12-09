Чем BMW поможет производителю автомобилей Opel и Peugeot

Общей точкой соприкосновения компаний станет развитие программного обеспечения для автомобилей будущего. При этом Stellantis также создаст академию программного обеспечения для переподготовки более 1000 собственных инженеров.

Кроме того, корпорация вовсю набирает наиболее талантливых разработчиков со всего мира. Создавая центры талантов в разных странах, Stellantis намеревается к 2024 году довести количество специалистов по компьютерному «софту» до 4500 человек.

Также альянс, в который входят 14 марок, планирует создать новое партнерство со знаменитой Hon Hai Technology. Как напоминает портал «АвтоВзгляд», эта тайваньская компания сегодня является крупнейшим контрактным производителем электроники, включая гаджеты Apple.