В России подорожали все автомобили Chevrolet, кроме Tahoe

Как рассказали «АвтоВзгляду» аналитики «Цена-Авто», кроссовер Chevrolet Trailblazer подорожал минимум на 50 000 рублей. Так, в базовом исполнении американский SUV, который производится в Корее, отныне стоит 2 100 000 рублей. Если, конечно, вы найдете его в продаже. Дело в том, что автомобиль после оформления заявки придется ждать, а уж пока он доедет до покупателя, цена может измениться. Разумеется, не в пользу клиента. Мы уже не говорим про дилерские накрутки…

Кроме того, прибавили в цене бюджетные модели Nexia, Cobalt и Spark узбекского производства. В среднем прайсы на эти автомобили раздулись на 1,3—2%.

А вот флагманский внедорожник Chevrolet Tahoe, поставляющийся в Россию из США, объехал удорожание стороной. Впрочем, он и без того недешево стоит, а с дилерскими надбавками обходится и вовсе в неприличные суммы. Если первоначальный прайс отталкивается от 7 млн рублей, то продавцы легко прикручивают сверху еще 1,5—2 миллиона. Таковы текущие реалии…