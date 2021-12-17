Неподражаемый BMW i7 представят в 2022 году

По словам инженеров, интенсивные тесты на жаре позволят проверить не только надежность различных компонентов силовой установки eDrive пятого поколения, но и то, как долго тяговая батарея сможет выдерживать нагрузку при пиковой мощности электромоторов. Кроме этого, разработчики тестируют работу климатической системы и термостойкость материалов отделки салона.

В компании BMW новую «семерку» называют единственным в мире премиальным электрическим седаном. Видимо предполагая, что такие автомобили как Lucid Air и Genesis Electrified G80 недотягивают по уровню оснащения до i7. А в числе главных конкурентов своей модели называют лифтбэк Mercedes-Benz EQS.

Что касается дебюта новинки, то уже известно, что он назначен на 2022 год. Электрический BMW i7 представят вместе с классическими версиями седана нового поколения.