На «Автоторе» начнут производить электромобили

На официальном сайте «Автотора» появилась информация о том, что завод заключил соглашение о сотрудничестве с компаний «Рэнера», дочкой Росатома. Под сотрудничеством понимается выпуск «автомобилей различного класса на электрической тяге и компонентов к ним (в том числе аккумуляторов)». Но конкретные марки и модели пока не называются.

Можно предположить, что «Автотор» освоит производство электрических «корейцев» — Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60. Ведь эти модели, как ранее сообщали представители компаний, как раз должны выйти на отечественный рынок в 2022—2023 годах. Впрочем, не исключено, что на конвейер встанет и что-то другое, не связанное с марками, уже «прописанными» в Калининграде.

Кроме того, в рамках того же договора стороны к 2025 году запустят предприятие по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии мощностью более 3 ГВт*ч. Его уже строят — в городе Неман Калининградской области.