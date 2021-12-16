Зачем ушлые водители ставят на авто AGM-батареи или EFB-аккумуляторы

Фото avtovzglyad.ru
Спектр стартерных батарей (АКБ) сегодня весьма широк и охватывает, в том числе, источники электропитания для машин с функцией «Старт/Стоп». Но эти аккумуляторы, напоминает портал «АвтоВзгляд», имеют свою специфику, что надо учитывать при их использовании.
Мирон Горин

Всем известно, что система «Старт/Стоп» каждый раз глушит двигатель при остановках, например, на светофорах или в дорожных пробках. И быстро запускает его, когда водитель отпускает педаль тормоза.

При этом вся электроника машины, включая климат-контроль и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает полноценно работать, потребляя ток от «старт-стопного»АКБ. Для этих целей применяют специальные аккумуляторы повышенного энергоресурса, сочетающие в себе свойства стартерного АКБ и мощной тяговой батареи, не боящейся длительного разряда.

Stop&Go: сделано в Словении

Сегодня «старт-стопные» батареи изготавливают по двум основным технологиям — EFB (Enhanced Flooded Battery) и AGM (Absorbent Glass Mat). Их особенности можно рассмотреть на примере батарей словенской фирмы TAB, поставляющей в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go. Каждый тип этих АКБ имеет свою специфику, на чем стоит остановиться подробнее.

Фото avtovzglyad.ru

Так, EFB-батареи TAB и Topla отличаются от обычных АКБ массивными отрицательными пластинами. А используемые в батареях сепараторы пластин имеют улучшенную микропористую структуру (технология MFW-флис).

Это позволило обеспечить стойкость к глубоким разрядам. После них EFB-аккумуляторы восстанавливают емкость практически до 100%. Кроме того, у таких АКБ на треть выше пусковой ток, а количество циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое. Естественно, при столь значимых достоинствах их розничная стоимость тоже оказывается выше (примерно в полтора раза), чем у стандартных аналогов.

Абсорбированый электролит

Еще больше преимуществ в сравнении с обычными АКБ имеют автомобильные AGM-аккумуляторы.Напомним, что электролит у этих батарей не жидкий, а «абсорбированный». Иначе говоря, электролит впитан в особые стекловолоконные маты, облегающие пластины АКБ.

Кстати, именно эта особенность дает англоязычное название самой технологии AGM. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает надежно удерживать активную массу в решетках даже при сильных вибрациях.

Фото avtovzglyad.ru

Если говорить о рабочих свойствах AGM-батарей TAB и Topla, то они хорошо переносят сильные морозы, выдерживают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность на 30% выше, чем у обычных батарей. Но и стоят они в два с лишним раза дороже. Тем не менее, некоторые водители ставят AGM-или EFB-батареина машины, где такие АКБ штатно не предусмотрены. Как говорится, это дело личных предпочтений и размеров вашего кошелька.

Запас энергоресурса

В то же время, учитывая, что EFB- или AGM-батареи Topla и TAB имеют большой запас надежности и ресурса, есть смысл ставить их в тех случаях, когда бортсеть машины явно перегружена по току. Повышенного энергопотребления, например, следует ожидать после монтажа в авто многокомпонентной аудиосистемы с сабвуфером.

Оно также может быть связано с установкой иного оборудования, скажем, предпускового подогревателя или мощных электролебедок, которыми часто оснащают внедорожники. В таких ситуациях применение в машине энергоемкого и надежного «старт-стопного» аккумулятора будет просто незаменимым.

Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, высокие эксплуатационные показатели «старт-стопных» батарей не избавляют их от необходимости своевременного обслуживания и регулярной подзарядки. Например, для заряда EFB-батарей ToplaиTAB можно задействовать те же устройства (ЗУ), что и для обычных свинцово-кислотных АКБ.

Отметим, что для EFB-батарей максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В, рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую заявленной емкости АКБ. Для пополнения емкости автомобильных AGM-батарей максимальное напряжение заряда не должно превышать 14,4 В. При этом величина зарядного тока (фото выше) не должна превышать одну десятую емкости АКБ, указанной на этикетке.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак, аккумулятор
16 декабря 2021
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