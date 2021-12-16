Зачем ушлые водители ставят на авто AGM-батареи или EFB-аккумуляторы

Всем известно, что система «Старт/Стоп» каждый раз глушит двигатель при остановках, например, на светофорах или в дорожных пробках. И быстро запускает его, когда водитель отпускает педаль тормоза.

При этом вся электроника машины, включая климат-контроль и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает полноценно работать, потребляя ток от «старт-стопного»АКБ. Для этих целей применяют специальные аккумуляторы повышенного энергоресурса, сочетающие в себе свойства стартерного АКБ и мощной тяговой батареи, не боящейся длительного разряда.

Stop&Go: сделано в Словении

Сегодня «старт-стопные» батареи изготавливают по двум основным технологиям — EFB (Enhanced Flooded Battery) и AGM (Absorbent Glass Mat). Их особенности можно рассмотреть на примере батарей словенской фирмы TAB, поставляющей в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go. Каждый тип этих АКБ имеет свою специфику, на чем стоит остановиться подробнее.