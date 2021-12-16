Зачем ушлые водители ставят на авто AGM-батареи или EFB-аккумуляторы

Всем известно, что система «Старт/Стоп» каждый раз глушит двигатель при остановках, например, на светофорах или в дорожных пробках. И быстро запускает его, когда водитель отпускает педаль тормоза.
При этом вся электроника машины, включая климат-контроль и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает полноценно работать, потребляя ток от «старт-стопного»АКБ. Для этих целей применяют специальные аккумуляторы повышенного энергоресурса, сочетающие в себе свойства стартерного АКБ и мощной тяговой батареи, не боящейся длительного разряда.
Stop&Go: сделано в Словении
Сегодня «старт-стопные» батареи изготавливают по двум основным технологиям — EFB (Enhanced Flooded Battery) и AGM (Absorbent Glass Mat). Их особенности можно рассмотреть на примере батарей словенской фирмы TAB, поставляющей в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go. Каждый тип этих АКБ имеет свою специфику, на чем стоит остановиться подробнее.
Так, EFB-батареи TAB и Topla отличаются от обычных АКБ массивными отрицательными пластинами. А используемые в батареях сепараторы пластин имеют улучшенную микропористую структуру (технология MFW-флис).
Это позволило обеспечить стойкость к глубоким разрядам. После них EFB-аккумуляторы восстанавливают емкость практически до 100%. Кроме того, у таких АКБ на треть выше пусковой ток, а количество циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое. Естественно, при столь значимых достоинствах их розничная стоимость тоже оказывается выше (примерно в полтора раза), чем у стандартных аналогов.
Абсорбированый электролит
Еще больше преимуществ в сравнении с обычными АКБ имеют автомобильные AGM-аккумуляторы.Напомним, что электролит у этих батарей не жидкий, а «абсорбированный». Иначе говоря, электролит впитан в особые стекловолоконные маты, облегающие пластины АКБ.
Кстати, именно эта особенность дает англоязычное название самой технологии AGM. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает надежно удерживать активную массу в решетках даже при сильных вибрациях.
Если говорить о рабочих свойствах AGM-батарей TAB и Topla, то они хорошо переносят сильные морозы, выдерживают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность на 30% выше, чем у обычных батарей. Но и стоят они в два с лишним раза дороже. Тем не менее, некоторые водители ставят AGM-или EFB-батареина машины, где такие АКБ штатно не предусмотрены. Как говорится, это дело личных предпочтений и размеров вашего кошелька.
Запас энергоресурса
В то же время, учитывая, что EFB- или AGM-батареи Topla и TAB имеют большой запас надежности и ресурса, есть смысл ставить их в тех случаях, когда бортсеть машины явно перегружена по току. Повышенного энергопотребления, например, следует ожидать после монтажа в авто многокомпонентной аудиосистемы с сабвуфером.
Оно также может быть связано с установкой иного оборудования, скажем, предпускового подогревателя или мощных электролебедок, которыми часто оснащают внедорожники. В таких ситуациях применение в машине энергоемкого и надежного «старт-стопного» аккумулятора будет просто незаменимым.
Впрочем, высокие эксплуатационные показатели «старт-стопных» батарей не избавляют их от необходимости своевременного обслуживания и регулярной подзарядки. Например, для заряда EFB-батарей ToplaиTAB можно задействовать те же устройства (ЗУ), что и для обычных свинцово-кислотных АКБ.
Отметим, что для EFB-батарей максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В, рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую заявленной емкости АКБ. Для пополнения емкости автомобильных AGM-батарей максимальное напряжение заряда не должно превышать 14,4 В. При этом величина зарядного тока (фото выше) не должна превышать одну десятую емкости АКБ, указанной на этикетке.