Как без скребка быстро с правиться с наледью на стеклах авто

Прежде всего речь идет о случаях, когда необходимо бережно, без какого-либо риска повреждения, «отклеить» щетки дворников, намертво примерзшие к лобовому стеклу. Особого внимания также заслуживают ситуации, когда от льда или намерзшего снега приходится освобождать фары головного света.

Эти «плафоны» в настоящее время изготавливают из прозрачного поликарбонатного стекла, которое легко покрывается царапинами или даже трещинами при любом неудачном движении скребка. Опасения возникают и при чистке стекол дверей, где, в частности, нередко повреждаются места прилегания резинового уплотнителя. Тут при сильном обмерзании тоже предпочтительнее использовать автохимию.

Не стоит забывать и про отдельные ситуации, связанные с конструктивным расположением того или иного автомобильного стеклоочистителя. В качестве примера можно привести задние дворники, размещаемые на дверях багажника у ряда современных кроссоверов. У них щетка при выключении автоматически перемещается со стекла на дверь. Иначе нельзя, потому как стекло там откидное — сделано для экспресс-доступа к багажному отсеку.