Как без скребка быстро с правиться с наледью на стеклах авто

Прежде всего речь идет о случаях, когда необходимо бережно, без какого-либо риска повреждения, «отклеить» щетки дворников, намертво примерзшие к лобовому стеклу. Особого внимания также заслуживают ситуации, когда от льда или намерзшего снега приходится освобождать фары головного света.
Эти «плафоны» в настоящее время изготавливают из прозрачного поликарбонатного стекла, которое легко покрывается царапинами или даже трещинами при любом неудачном движении скребка. Опасения возникают и при чистке стекол дверей, где, в частности, нередко повреждаются места прилегания резинового уплотнителя. Тут при сильном обмерзании тоже предпочтительнее использовать автохимию.
Не стоит забывать и про отдельные ситуации, связанные с конструктивным расположением того или иного автомобильного стеклоочистителя. В качестве примера можно привести задние дворники, размещаемые на дверях багажника у ряда современных кроссоверов. У них щетка при выключении автоматически перемещается со стекла на дверь. Иначе нельзя, потому как стекло там откидное — сделано для экспресс-доступа к багажному отсеку.
Это, прямо скажем, непродуктивное техническое решение приводит к тому, что при обледенении «запаркованная» щетка примерзает к самой двери. Понятно, что уважающий себя водитель вряд ли станет скоблить скребком по ее краске, чтобы освободить скованную льдом резинку стеклоочистителя. В данной ситуации однозначно надо воспользоваться размораживателем.
Все описанные выше ситуации хорошо знакомы тест-редакторам портиала «АвтоВзгляд», так как бороться с последствиями «автомобильных» обледенений им приходится регулярно. И значительную помощь в этом деле как раз оказывают жидкостные размораживатели стекол. Тем более, что с приобретением этих препаратов проблем никогда не бывает.
Например, буквально пару дней назад многим автовладельцам, в том числе и нашим коллегам, пришлось после мощного зимнего циклона в очередной раз освобождать от снега и льда своих «железных коней». И в этом трудоемком деле очень помог один из таких продуктов — оригинальный спрей «Размораживатель стекол Антилед» от бренда Ruseff.
Этот жидкостный препарат поступает в продажу в пластиковых флаконах с эргономичным «пистолетным» распылителем. Рецептура данного размораживателя специально разрабатывалась для быстрого удаления инея или льда со стекол, наружных зеркал и фар автомобиля.
Обработав таким препаратом замерзшие стекла, можно быть уверенным, что лед с них будет удален очень быстро. После того, как он под действием препарата немного подтает, «дворники» за пару проходов смахивают его со стекол. Как показал опыт применения продукта, скребок здесь может вообще не понадобиться. Точно так же, как, например, и при удалении наледи с головных фар. Они эффективно очищаются с помощью размораживателя стекол от Ruseff, что было не раз подтверждено практикой.
Высокая проникающая и чистящая способность размораживателя достигается за счет высокоочищенного изопропилового спирта, не имеющего резкого запаха. Впрочем, по этому поводу вообще не стоит беспокоиться, так как «Размораживатель стекол Антилед» имеет аромат вишни. В числе других полезных особенностей новинки стоит отметить специальные добавки, предотвращающие появление на стекле белесых разводов, что часто можно наблюдать после применения некоторых аналогичных средств.