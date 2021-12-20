Российские владельцы Geely могут не переживать из-за севшего аккумулятора

Так, на специальном сайте можно оформить и заказать один из двух вариантов продления программы — Standard или Premium.

В первом случае клиентская поддержка оказывается на протяжении года и включает круглосуточные технические консультации по телефону, а также техническую помощь на месте поломки. Это может быть запуск двигателя, подвоз топлива или замена проколотого колеса, а также эвакуацию до дилерского центра (если автомобильнаходится не дальше 200 км от официального дилера).

Программа Premium, помимо прочего, предусматривает замену аккумуляторной батареи, подкачку шин, отключение сигнализации, вскрытие замков, выезд электрика, эвакуацию на расстояние до 300 км, а также — подменный автомобиль на время ремонта сроком до трёх дней.

Кроме того, в случае необходимости клиенты могут рассчитывать на размещение в гостинице до трех суток, предоставление такси и продолжение поездки на авиа- или железнодорожном транспорте.

Кстати, именно Geely, а точнее, кроссовер Coolray, оказался первым «китайцем», которым довольны владельцы. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности этого явления.