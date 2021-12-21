Opel Astra неожиданно возвращается на российский рынок

При этом Opel предлагает фирменный дизайн кузова (с модным «визором» вместо привычной решетки радиатора), а также оригинальное оформление салона. При этом блок управления музыкой и климатом, несмотря на тенденции, выполнен традиционным, кнопочным — этого попросили фанаты модели.
В Европе гамма моторов состоит из двух бензиновых 3-цилиндровых турбомоторов объемом 1,2 литра и мощностью 110 и 130 сил, а также одного 1,5-литрового 130-сильного дизеля. Для мощных версий можно заказать 8-диапазонный «автомат», но базовая коробка — механическая.
Кроме того, в ассортименте имеются гибридные версии, в кроме пятидверного хетчбэка вдобавок доступен удлиненный универсал. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в России приедут только бензиновые «хетчи». Старт продаж намечен на следующий год.
О ценах пока говорить рано, но опелевские маркетологи аккуратно намекают на «верхний диапазон среднего сегмента». Учитывая актуальные немецкие прайс-листы, можно сделать вывод, что за «Астру» будут просить около 2 000 000 рублей.
Пожалуй, единственным прямым конкурентом новинки будет другой «европеец», Volkswagen Golf, — со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI за него сейчас просят 2 558 000 «целковых». Ну, а Opel должен быть пусть немного, но дешевле.