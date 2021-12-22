В 2022 году Renault представит в России совершенно новую модель

Гендиректор «Рено Россия» Ян Птачек поделился с порталом «АвтоВзгляд» планами компании в рамках мероприятия, посвященного подведению итогов года. По его словам, Renault рассчитывает сохранить долю рынка и остаться в тройке лидеров среди иностранных производителей.

В числе знаковых событий топ-менеджер назвал начало производства французских кроссоверов в Казахстане и Узбекистане, запуск сервиса Renault Leasing, а также перенос на новую площадку склада запчастей.

Интересно и то, что в наступающем году компания намерена представить некую новую модель, которая станет базироваться на свежей платформе. Причем ее производство локализуют в нашей стране. А до 2025 года Renault обещает показать на российском рынке пять новинок, включая презентованный Duster. Скорее всего, эти машины перейдут в более высокий ценовой сегмент, а освободившуюся нишу займет Lada.