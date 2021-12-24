Как российский газ поставил на грань разорения украинский автопром

- Мы весь год внедряли программы по повышению энергоэффективности и добились неплохих результатов, но рост цен на электроэнергию на 90% и на газ на 272% свел на нет все эти усилия. В результате энергоресурсы в себестоимости нашей продукции достигли 50% и мы оказались неконкурентными на европейском рынке, — отметил директор предприятия «Черниговский кузнечный завод» (также входит в состав концерна) Виталий Трейтяк.

Своего коллегу также поддержал Владимир Бутко, президент корпорации «Эталон», что выпускает автобусы, поскольку подорожание энергоносителей и металла также вынуждает повышать и цены на автобусы. По предварительным оценкам, в следующем году они прибавят 20%.

Впрочем, кроме дорожающего российского газа, подножку украинскому автопрому вдобавок подставили сами власти Украины, создав Зону свободной торговли с Турцией, где есть своя мощная автобусная индустрия. А значит, украинские автобусы просто сметет поток техники из Турции…

Кстати, совсем недавно на Украине продавали «останки» Львовского автобусного завода: с молотка пошел Днепродзержинский автомобильный завод, где во времена СССР ремонтировали чехословацкие автомобили Tatra и Skoda, а также автобусы Ikarus.