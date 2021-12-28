Nissan и Mitsubishi остановили сборку популярных моделей

Во время контрольных краш-тестов, которым подвергли несколько случайно выбранных серийных машин, выяснилось, что подушки безопасности могут раскрываться не полностью! Понятно, что такой эирбэг не может качественно принять голову пассажира, что может обернуться травмами при ДТП.

Из-за этого производство Nissan Roox и Mitsubishi eK Space пришлось срочно остановить. При этом представители совместного предприятия NMKV намерены максимально быстро решить проблему, чтобы в кратчашие сроки возобновить выпуск так обожаемых японцами «малюток».

Впрочем, для россиян куда актуальнее другие модели этих марок — это Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Они уже не первый год на рынке, их регулярно обновляли, а еще оба два носят имидж надежных японских автомобилей. О том, кто из них имеет больше шансов на успех, выяснил портал «АвтоВзгляд».