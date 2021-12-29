В Россию приедет новый кроссовер Chevrolet Tracker

Похоже, UzAuto Motors таки раскачал бывший глава ГАЗа и АВТОВАЗа Бо Андерссон. Напомним, что шведский варяг с недавнего времени управляет узбекским автостроителем, выпускающим изделия под заокеанской маркой Chevrolet.

Все эти поделки нам хорошо известны: Nexia (бывшая Daewoo), а также Cobalt, Spark и Lacetti. А вот теперь и на конвейер встанет компактный кроссовер Chevrolet Tracker. А произойдет это к лету 2022 года. Видимо, тогда же и начнутся первые отгрузки автомобилей для российского рынка.

На предприятии в Асаке Chevrolet Tracker будут собирать по полному циклу, включая штамповку, сварку и окраску. Известно, что кроссовер получит турбированный двигатель, гидромеханический «автомат» и передний привод. Но никаких технических подробностей пока не обнародовано.