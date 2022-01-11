Российский производитель тактических ракет планирует выпускать автомобили

Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым. Во время этой встречи глава корпорации пообещал президенту начать выпуск гражданских беспилотников, которые смогут использоваться и в качестве такси, и для перевозки грузов.

Понятно, что ракетчики и дальше хотели бы штамповать свою основную продукцию… Вот только президент страны потребовал, чтобы доля гражданской продукции для организаций оборонно-промышленного комплекса за ближайшие 3 года достигла 30%.

Поэтому, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», российская оборонка на полном серьезе собирается делать «цивильные легковушки». Так, огромный оборонный холдинг «Алмаз-Антей», в состав которого входят 60 предприятий, вдруг надумал построить… легковой автомобиль NEVA.

Его длина составит 4,5 метра, а запас хода на одном заряде — 463 км. В движение полноприводную машину будет приводить пара электромоторов суммарной отдачей 495 сил. Поэтому электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды.