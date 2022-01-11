У кроссовера Geely Atlas Pro появилась «народная» версия: комплектации и цены

Кроссовер Geely Atlas Pro в новых модификациях оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбмотором мощностью 177 л. с., классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. С такой связкой двигателя и коробки кроссовер ускоряться до 100 км/ч за 10,5 секунды, в смешанном цикле расходуя всего лишь 7,4 литра топлива на 100 км пути.

Комплектаций будет две — Comfort и Luxury. В исполнение Comfort входят продвинутая медиасистема (с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и шестью динамиками), цифровой приборной панелью, а также многочисленными подогревами — форсунок стеклоомывателя, зоны покоя щеток, рулевого колеса, передних и задних сидений.