У кроссовера Geely Atlas Pro появилась «народная» версия: комплектации и цены

Кроссовер Geely Atlas Pro в новых модификациях оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбмотором мощностью 177 л. с., классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. С такой связкой двигателя и коробки кроссовер ускоряться до 100 км/ч за 10,5 секунды, в смешанном цикле расходуя всего лишь 7,4 литра топлива на 100 км пути.
Комплектаций будет две — Comfort и Luxury. В исполнение Comfort входят продвинутая медиасистема (с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и шестью динамиками), цифровой приборной панелью, а также многочисленными подогревами — форсунок стеклоомывателя, зоны покоя щеток, рулевого колеса, передних и задних сидений.
Кроме того, в базовое исполнение включен круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и кнопка запуска двигателя. Продолжают список 17-дюймовые диски, светодиодные дневные ходовые огни, задние фонари и указатели поворота. Кресла машины отделаны высококачественной экокожей, притом — с модными вставками под «карбон».
Кроме того, переднеприводный Geely Atlas Pro располагает электронным стояночным тормозом, а также антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости. За помощь при маневрировании отвечают задние датчики парковки и камера заднего вида. Цена Geely Atlas Pro в комплектации Comfort составит 1 834 990 рублей.
В версии Luxury добавляются 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, задние динамические указателями поворота, а также подсветкой зоны выхода при открывании передних дверей. Другой приятный бонус — водительское кресло обладает электрорегулировкой в шести направлениях.
Кроме того, автомобиль в комплектации Luxury дополнен передними датчиками парковки, системой кругового обзора 360°, а также боковыми шторками безопасности и датчиком дождя. В дополнение ко всему, кроссовер получил функцию бесключевого доступа в салон и акустическую систему с восемью динамиками. Цена Geely Atlas Pro в комплектации Luxury составит 1 964 990 рублей.
Первые автомобили появятся у официальных дилеров марки Geely в России уже в январе 2022 года.