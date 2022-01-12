LADA Granta подвели электронные компоненты

По итогам 2021 года LADA Granta заняла вторую строчку в рейтинге продаж с результатом 111 430 реализованных машин, в то врема как семейство LADA Vesta разошлось тиражем 113 698 штук.

Такой результат произошел из-да перебоев в поставках электронных компонентов, из-за которых продолжают страдать производители по всему миру. Дело в том, что «Гранта» оснащена системой ESP, в которую входит ABS. Для последней один из азиатских поставщиков не смог вовремя поставить необходимые комплектующие, вот у АВТОВАЗа и возникли сложности.

Напомним, что в прошлом году над «Грантой» серьезно поработали. Модель получила модернизированный 1,6-литровый 8-клапанный мотор мощностью 90 л. с. и крутящим моментом 143 Н. м. Также появилась мультимедиа-система EnjoY Pro и телематика LADA Connect.

Отметим также, что на пресс-конференции, посвященной итоговым результатам бренда LADA за прошлый год, представители компании рассказали, что производитель сосредоточится на дальнейшем развитии линейки спецверсий и новых сервисов для клиентов. Это может означать появление у LADA Granta новых комплектаций и «особых» серий.